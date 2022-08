Sabatini: "Il Milan si ricandida a vincere lo Scudetto"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Intervenuto ai microfoni di Radio24 nel corso del programma "Tutti Convocati", Walter Sabatini si è così espresso sulla lotta Scudetto: "Il Milan si ricandida a vincere lo scudetto. I giallorossi somigliano al loro allenatore. Mi dispiace per l’infortunio di Wijnaldum perché sarebbe stato un protagonista importante. Giusto che la Roma dica di lottare per la Champions League, perché vuol dire che devi lottare anche per lo scudetto visto che negli ultimi anni le squadre in quella zona sono sempre molto vicine".