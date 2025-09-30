Sabatini: “Lezione di calcio al Napoli nel primo tempo. Vittoria che dà soddisfazione ad Allegri. Pulisic straordinario”

Nel post partita di Milan - Napoli, Sandro Sabatini nel suo canale Youtue ha anazlizato così la partita dei rossoneri e la prestazione dei singoli uomini scesi in campo.

"I rossoneri hanno dato lezione di calcio nel primo tempo in cui hanno segnato i due gol e hanno anche sfiorato il terzo che non si è concretizzato per un errore sotto porta di Fofana, concedendo al Napoli obiettivamente molto poco. Nel secondo tempo è cambiato tutto, non tanto nel primo quarto d'ora quanto dopo l'espulsione giusta di Estupinian che ha provocato un fallo su Di Lorenzo e anche un rigore trasformato da De Bruyne. Da quel momento in poi il Napoli ha prodotto un assedio nei confronti del Milan che ha provato a replicare facendo affidamento anche sulla panchina, una panchina che non da ad Allegri le stesse possibilità di Conte che ha inserito diversi giocatori ben più all'altezza dei giovani Bartesaghi e Atehkame schierati sulle fasce e anche di Leao in evidente ritardo di condizione che non poteva essere altrimenti.

Su Allegri: "C'è parecchio Allegri nella solidità del Milan esibita soprattuto nel primo tempo e anche nell'assedio finale, che ha ricordato ad Allegri le partite che forse gli danno anche più soddisfazione unita a sofferenza dove si vede la squadra che gioca con il cuore, con la passione, con la grinta, il sacrificio e la generosità l'uno per l'altro. Poi non basta solo il cuore, con il cuore non si vince e forse non si pareggia neanche, servono i giocatori, e il Milan di quest'anno ne ha uno rispetto all'anno scorso che è di un altra categoria, Luka Modric".

Su Modric: "Un giocatore che è riduttivo chiamare campione perche sia tratta di un fuoriclasse a dispetto dei suoi 40 anni che poi, beato lui, non si vedono in campo perchè anche al 90', al 100' considerato il recupero, era li pronto a impostare, pressare, difendere. Accanto a lui naturalmente notevole anche la prestazione di Rabiot anche se un po' meno in luce rispetto alle prestazioni delle altre volte".

Sulla difesa: "Andando in ordine un protagonista ritrovato anche rispetto all'anno scorso è il portiere, Maignan che pur senza strafare è stato protagonista di alcune parate molto belle. Dei tre difensori Tomori ha fatto la sua figura, Gabbia è stato esemplare, ha ingabbiato Hojilund e lo stesso destino è toccato a Lucca entrato al suo posto. Pavlovic è potente, prepotente, a volte esagera, non ha esagerato però nell'azione del momentaneo 2-0 perchè è lui che fa partire quella azione che poi viene finalizzata da Fofana, assist per Pulisic che fa gol".

Sul centrocampo: "Dei 5 di centrocampo Saelemakers ha inizato alla grande non solo per il gol segnato ma proprio per una continua, insistita, precisa nella sua generosità, azione sulla fascia destra e ha messo in difficoltà Gutierrez. Fofana ha offerto la solita partita con grande corsa e grandi recuperi, fa tutto, fa molto, fa tantissimo, ma non conclude bene nel primo tempo dove ha avuto un occasione più unica che rara. Di Modric ho già detto, ma due parole in più non sono mai sprecate per un fenomeno del genere che illumina San Siro. Di Rabiot l'ho detto partita un po' più oscura, di sacrifico e di ripartenze accennate. A sinistra Estupinian non aveva giocato una brutta partita fino al rigore provocato, l'espulsione ingenua ma giusta".

Sull'attacco: "Pulisic straordinario, tra l'altro festeggia un gol che lo porta al comando della classifica marcatori. Gimenez fa una partita copia incolla rispetto alle ultime esibizioni, si impegna, corre, ma non trova mai lo spunto per diventare pericoloso. Viene servito poco onestamente ma anch lui non fa niente per ispirare fiducia ai compagni affinché lo possano servire".