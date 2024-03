Sabatini: "Milan ha sbagliato mercato. Tra Pulisic ed El Shaarawy che differenza c'è?"

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, è intervenuto sul canale Twitch di Tutti in the box, e tra gli altri argomenti ha parlato anche del mercato del Milan, giudicandolo insufficiente da parte sua. In particolare, pur lodando calciatori come Pulisic e Loftus-Cheek, poi sull'americano propone un paragone molto fantasioso, specialmente se si guardano i numeri, con un pur bravo attaccante come Stephan El Shaarawy.

Le parole di Sabatini: "Il Milan ha sbagliato mercato. Aveva 80 milioni da utilizzare per la cessione di Tonali e secondo me se facciamo un elenco dei giocatori che ha preso, su quali puoi continuare a puntare come titolari per l'anno prossimo? Salvi solo Loftus-Cheek e Pulisic. Su Reijnders si può ancora puntare ed è anche bello da vedere giocare. Su Pulisic sono combattuto tra chi mi segnala i numeri, che ha segnato gli stessi gol di Thuram pensa un po' che percezione c'è su Thuram e invece sui gol di Pulisic... Dico questo, sperando di non farmi prendere in giro: ma tra Pulisic ed El Shaarawy che differenza c'è? Se li vedi giocare, bisogna almeno rivalutare El Shaarawy"