Sabatini: "Modric? Grande professionista. Non si arriva così a 40 anni se si lasciano le cose al caso"

vedi letture

Presente negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha parlato così di Massimiliano Allegri e di Luka Modric: "Quando gli allenatori parlano di dettagli, non parlano solo di dettagli tattici, ma anche dettagli di comportamento. Il Milan dell'anno scorso aveva perso il suo stile, ora con Allegri è tornato. Modric? Se c'è una cosa che Allegri sa fare è modellare la squadra in base alla caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. E' arrivato Modric e lo ha messo dove pensa che possa rendere al massimo.

E' un professionista di testa, ma anche nella preparazione. Arriva prima a Milanello per fare le sue cose e va via mezz'ora dopo per fare altre cose. Cura molto il suo fisico, perchè non si arriva così a 40 anni se si lasciano le cose al caso".

