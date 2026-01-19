Sabatini: “Visto a che serve il centravanti? Il Milan meritava più gol”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la partita di ieri sera tra Milan e Lecce. Queste le sue parole:

"Visto a che serve il centravanti ? Lo dimostra il Milan, se mai ce ne fosse bisogno, perchè con Fullkrug la squadra di Allegri ha una soluzione indubbiamente in più rispetto al girone d'andata. Si era visto nelle partite anche precedenti, si è visto in questa vittoria molto ampia al di là dell'1-0 finale ma comunque una partita che per 75 minuti non si era sbloccata, anche perchè dall'altra parte il Milan aveva trovato in Falcone l'eroe di San Siro per una sera. Poi l'ingresso in campo del tedesco che ha sfruttato i cross dal fondo e un'azione rapida impostata da Gabbia per Saelemaekers e dal belga al tedesco Fullkrug che ha messo dentro. Il Milan ha vinto solo 1-0 ma è stata una partita diversa rispetto alle altre contro le piccole e che per altro in casa dei rossoneri avevano conquistato dei punti. Il Milan ha tirato 20 volte verso la porta di Falcone, 6 volte in porta e sono stati almeno 4 sono state delle grandi parate del portiere leccese"