Sacchi e i momenti del Derby: "A San Siro le emozioni non sono mancate"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato così i vari momenti del derby di ieri sera: "Sono successe più cose in questi 95 minuti che in tutto il resto della giornata. Diciamo che per il Milan poteva essere un trionfo e invece si è trasformata in una semplice vittoria. Il trionfo è quando metti l’avversario al tappeto e non gli permetti di rialzarsi: qui, al contrario, l’Inter ha sfiorato il pareggio in più di un’occasione”.

Ci sono state due partite in una. “Solo due? Io direi anche tre o quattro. Dunque, all’inizio, dopo un normale periodo di studio, il Milan ha preso il dominio del campo e i nerazzurri hanno sfruttato un errore e sono passati in vantaggio. Poi c’è stata la grande reazione del Milan che ha pareggiato, ha allungato e poi si è inspiegabilmente fermato. E cosi l’Inter si è rifatta sotto. A San Siro le emozioni non sono mancate”.