Sacchi elogia il Milan: "Primo con merito, gioca bene e diverte"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi, ha speso parole d’elogio per il Milan di Stefano Pioli: "Il Milan è l’esempio: primo con merito, gioca bene e diverte. È giovane, il club ha grande storia e dimostra elevata competenza. C’è un collettivo con grandi motivazioni, entusiasmo e generosità, componenti imprescindibili per crescere, migliorarsi. Eroi sono coloro che fanno tutto quello che possono fare (Roland). Questa etica è la cosa più importante, senza la quale puoi avere i più grandi giocatori e allenatori ma vincerai molto poco. Anche grazie ad un gruppo così determinato e volonteroso, Pioli ha potuto dare un’ottima organizzazione che permette risposte automatiche ai giocatori, che stanno crescendo individualmente grazie al collettivo. Giovani, non hanno l’esperienza e le qualità di rivali come Juve, Inter e Roma, ma hanno una gran voglia di stupire".