Sacchi: "Hojlund non è van Basten: esagerata questa caccia al suo acquisto"

Il nome per l'attacco su cui il Milan, nelle ultime ore, sta concentrando le sue attenzioni è quello di Rasmus Hojlund. Con la chiusura di De Winter e Athekame in vista, la dirigenza rossonera potrà concentrarsi al 100% sull'innesto del nuovo centravanti cercato per fare da complemento e da concorrente a Santiago Gimenez. La punta danese però non vuole lasciare il Manchester United anche se Tare è stato ieri in Inghilterra ed è fiducioso, come tutto il club, di riuscire a convincere l'ex Atalanta. Di questo e del calciatore ha parlato Arrigo Sacchi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi sul fatto che il Milan lo abbia inserito nella sua lista mercato: "Premessa: non stiamo parlando di van Basten, nè di uno dei centravanti più forti di Europa al momento. È un discreto giocatore, niente di più. Quindi mi sembra esagerata questa caccia al suo acquisto. Comunque, siccome c'è penuria di attaccanti, capisco il desiderio dei dirigenti rossoneri di assicurarsene uno. Ma che abbia voglia di venire in Italia, non che faccia i capricci".