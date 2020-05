Sacchi: "Il mio Milan? Squadra omogenea, non avevamo un posto fisso"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha parlato della suo vecchio Milan: "Noi non avevamo un posto fisso. Non sapevo chi andava a destra o a sinistra, ma uno doveva esserci. Vedevi una squadra molto omogenea. Stiamo parlando di una squadra che è stata nominata la più grande squadra di club nel mondo del calcio. Berlusconi non è capace di pensare se non in modo grandissimo."