Sacchi su Morata: "Ottima mossa: importante in campo e nello spogliatoio"

Il calciomercato è aperto quasi da un mese e il Milan ha concluso una sola operazione, quella che ha portato in rossonero Alvaro Morata. Il club e la dirigenza sono però al lavoro per chiudere almeno un paio di colpi prima dell'inizio del campionato, in modo tale da offrire a Fonseca la miglior rosa possibile. In merito a tutto questo e al momento del Milan a livello generale ha scritto oggi l'ex tecnico Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi su Alvaro Morata: "Ingaggiare Morata è stata un’ottima mossa. Lo spagnolo è un centravanti vivace, che si muove parecchio su tutto il fronte, che conosce il calcio italiano e, soprattutto, che sa che cosa bisogna fare per vincere. Può essere importante in campo e nello spogliatoio, data la sua esperienza a livello internazionale: non dobbiamo dimenticare che è il capitano della Spagna che ha appena conquistato il titolo europeo".