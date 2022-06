Sacchi sull'inizio del Milan: "Micidiale. Sette gare prima della sosta e la Champions tra Derby e Napoli"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina e ha dato il suo commento sul calendario di Serie A per la prossima stagione che è stato presentato nella giornata di ieri. In particolare, l'ex allenatore rossonero ha commentato così l'inizio di stagione dei rossoneri: "Micidiale. Prima della sosta di settembre hanno sette gare di campionato. In casa: Udinese, Bologna, Inter e Napoli. In trasferta: Atalanta, Sassuolo e Samp. E in mezzo due turni di Champions proprio a cavallo del derby e della sfida contro il Napoli. Inizio da cuori forti"