Saelemaekers a Milan TV: "Abbiamo dato tutto, sulla mentalità oggi poco da dire"

vedi letture

Alexis Saelemaekers è intervenuto così a Milan TV dopo il pareggio contro la Juventus. Le sue considerazioni:

Sulla partita

"Abbiamo dato tutto, oggi per la mentalità c'è davvero poco da dire. La Juve è tosta, hanno giocato bene ed è stata equilibrata. Credo sia giusto il pareggio".

Sulla traversa

"E' stata una grande occasione per me, purtroppo la palla ha rimbalzato male e non l'ho presa bene, peccato..".

Obiettivo più vicino?

"Noi lavoriamo ogni settimana, con la testa giusta per fare bene e arrivare al nostro obiettivo".