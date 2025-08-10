Saelemaekers a Milan TV: "Tosta giocare in inferiorità numerica contro il Chelsea, ma abbiamo fatto anche cose buone. Pronti per la prima sfida ufficiale della stagione"

Alexis Saelemaekers, esterno jolly del Milan ha parlato così nel post partita di Chelsea-Milan, analizzando la gara dei rossoneri questo pomeriggio a Stamford Bridge. Di seguito, le sue dichiarazioni a MilanTV:

Sull'assist a Fofana

"Youssouf ha fatto un grandisismo movimento, un taglio perfetto nella loro difesa quindi è soprattutto merito suo, è stata una bella azione".

La partita

"Tosta giocare in 10 contro 11 contro un avversario così, lo sapevamo sarebbe stata difficile ma il calcio è così penso che comunque ci siano delle cose positive da prendere da questa partita, a parte il risultato".

Sulla prima sfida ufficiale

"Siamo pronti per iniziare a giocare la nostra prima gara ufficiale, abbiamo lavorato bene in questo pre campionato, sono fiducioso sulla stagione".