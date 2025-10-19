Saelemaekers a MTV: "Contenti dei 3 punti ma sappiamo che la strada è ancora molto lunga"

Nel post partita di Milan-Fiorentina Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la vittoria sulla squadra dell'ex Pioli.

Come stai e come è stata questa partita

"Dopo la partita che ho giocato con la Nazionale è stato un po' uno spavento perché avevo un piccolo fastidio che dalle immagini sembrava potesse essere magari qualcosa di più grave, ma alla fine tutto è andato bene. Oggi ho giocato e sono molto contento. Poi con i 3 punti non potevo chiedere qualcosa di più".

È una partita che dà un segnale più a voi che al campionato?

"Si penso che è un primo obiettivo che abbiamo raggiunto nel nostro percorso. Però sappiamo che la strada è ancora molto lunga. Dobbiamo essere sempre molto concentrati e lavorare con questa mentalità che stiamo facendo fino ad adesso. I 3 punti ci fanno vedere che è la strada giusta per continuare".

Mi spieghi questa nuova mentalità, come vi state mischiando con i nuovi?

"Penso che il mister, Luka, anche gli altri che sono arrivati, come Adrien, ci hanno portato una mentalitò vincente subito. Hanno fatto vedere al gruppo qual è la mentalità giusta per raggiungere un obiettivo così. Poi oggi ovviamente siamo molto contenti perché la squadra non aveva tutti i giocatori che abbiamo l'abitudine di vedere giocare, però abbiamo fatto vedere che abbiamo un gruppo forte e che siamo una famiglia anche senza qualche giocatore importante".