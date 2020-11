Saelemaekers carica l’ambiente: "Vogliamo vincere per mister Pioli"

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Siamo un'altra squadra adesso, abbiamo più fiducia. Domenica andiamo a Napoli per vincere". Alexis Saelemaekers, in un'intervista a Sportmediaset, carica i compagni del Milan in vista della trasferta di Napoli. Una sfida delicata in cui in panchina non ci sarà Stefano Pioli positivo al Covid come il suo vice Giacomo Murelli. A guidare il Milan sarà Bonera: "Non è un momento facile per mister Pioli, speriamo di vincere per lui. Bonera è pronto per questa partita, ha fatto un bel lavoro con la squadra in questa settimana". L'obiettivo del Milan è tornare in Champions ma la parola scudetto non è più un tabù. "Dobbiamo pensare una partita alla volta - spiega Saelemaekers - ma credo che possiamo fare qualcosa di importante quest'anno. Penso che la fiducia sia molto importante per un giocatore. Ora l'allenatore mi sta dando grande fiducia e questo mi sta aiutando a fare quello che sto facendo". (ANSA).