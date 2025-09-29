Saelemaekers esulta sui social: "Notte magica"

Ottima prestazione, gol dell'1-0 e la convinzione di essere nel posto giusto al momento giusto.

Grande gara di Alexis Saelemaekers contro il Napoli, con l'esterno belga che affidato al suo profilo Instagram tutta la sua soddisfazione: "Magic night", questo il suo commento.