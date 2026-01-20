Saelemaekers in dubbio per la sfida contro la Roma di domenica
Nelle prossime ore il Milan tornerà a Milanello dopo i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri per preparare la sfida in programma domenica sera all'Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Partita tutt'altro che semplice considerando non solo il valore dell'avversario, ma anche il fatto che il tecnico rossonero potrebbe fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori.
Stando a quanto anticipato da MilanNews.it (CLICCA QUI) nella giornata di ieri, contro il Lecce Alexis Saelemaekers ha riportato un risentimento all'adduttore sinistro che mette fortemente in dubbio la sua presenza domenica sera. Il belga, fra l'altro grande ex della partita, verrà rivalutato giorno dopo giorno dallo staff medico rossonero, ma la sensazione è che si voglia optare per la massima prudenza per evitare che questo risentimento possa trasformarsi in altro.
