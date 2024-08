Saelemaekers la sorpresa: il giudizio di Tuttosport dopo il Real

Prima del raduno dell'8 luglio tra le poche certezze del Milan sul mercato c'era quella di trovare una sistemazione per Alexis Saelemaekers. Dal raduno in poi e dopo le prime amichevoli, però, le cose sono cambiate repentinamente con il belga che ha fatto letteralmente breccia nel cuore di Paulo Fonseca che adesso vorrebbe tenerlo con sè per la prossima stagione. E la fiducia del portoghese sta venendo ripagata da prestazioni di ottimo livello, come quella messa in campo contro il Real Madrid nell'ultima amichevole.

Questo il giudizio di Tuttosport sulla prova di Saelemaekers contro il Real: "Confermiamo che l’anno passato a Bologna gli ha fatto molto bene, ma anche che nel nuovo modulo di Fonseca potrebbe essere un giocatore ritrovato, non da piazzare altrove, ma da tenere in rosa perché le occasioni le avrà. Col Real ha giocato a sinistra, come fosse un Leao di riserva: meno ispirato di altre volte in attacco, ma la caparbietà con la quale si fa trovare sempre pronto dietro a recuperare palloni è da applausi".