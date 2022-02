Sala: "Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi potrebbe essere il saluto di San Siro alla sua gloriosa storia"

Il Sindaco di Milano Beppe Sala, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del futuro di San Siro e di Milano: “Milano è conscia della sua forza ed è conscia dei miglioramenti che deve fare. Le Olimpiadi, come i grandi eventi, hanno questa opportunità, di convincere i cittadini che cambiare si può. Ci sarà uno sforzo collettivo, i milanesi grazie anche all’esperienza di Expo sanno che si può fare”.

Come cambierà concretamente Milano? “L’Olimpiade si vivrà soprattutto nella parte a Sud, dove ci sarà il nuovo Pala Italia e il Villaggio Olimpico. Tutte realtà che vedranno una vita successiva. Il nostro obiettivo sarà rendere sicure e accessibili quelle aree”.

Pensa che la cerimonia d’apertura per le Olimpiadi di Milano-Cortina possa essere l’ultimo atto di saluto per San Siro? “Penso che a questo punto sarà nello stadio di San Siro. Potrebbe essere il saluto di San Siro alla sua gloriosa storia. Mi piacerebbe? Da sindaco non devo pensare a cosa mi piace ma a cose è giusto e cosa si può fare. Siamo ancora nella discussione con le squadre di calcio, e con la cittadinanza, ma credo che sia un tema da cui ormai bisogna uscire”.