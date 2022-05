Salernitana-Venezia si giocherà: anche il CONI dà torto ai lagunari

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Prima il giudice sportivo, poi la Corte Federale d'Appello. Ora anche il CONI ha stabilito che Salernitana-Venezia, originariamente non disputata a gennaio, debba giocarsi regolarmente giovedì 5 maggio come previsto dal calendario. Rigettate le istanze della società lagunare, oggi rappresentata non solo dai propri avvocati ma anche da alcuni esponenti della società e della dirigenza che invocavano "il rispetto delle regole". La Salernitana, dal canto suo, aveva già ampiamente dimostrato la propria impossibilità a raggiungere il numero minimo legale per scendere in campo: appena sette i calciatori non positivi al Covid, tre dei quali portieri. Inoltre, con il regolamento precedente, anche i contatti stretti erano stati tenuti in quarantena dalle ASL. "Non mi sembra un comportamento sportivo" aveva commentato il presidente Danilo Iervolino. Ad ogni modo ora la parola passa al campo per uno scontro diretto di vitale importanza in zona salvezza: gli arancioneroverdi hanno l'ultima chance di rientrare in gioco, la Salernitana invece potrebbe per la prima volta agganciare il quartultimo posto. E sono già stati venduti 17mila tagliandi.