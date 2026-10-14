Verso Salisburgo-Milan: Camarda farà riposare Gonçalo Ramos

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Dopo sette gare di fila da titolare, Gonçalo Ramos avrà un turno di riposo domani sera contro il Salisburgo. Al suo posto dl 1' ci sarà Camarda

Domani sera contro il Salisburgo, nella gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League, Francesco Camarda avrà una grande chance dal primo minuto: come riporta stamattina il Corriere dello Sport, infatti, il giovane attaccante farà riposare un po' Gonçalo Ramos, il quale ha giocato sempre titolare le prime sette partite della stagione tra Serie A ed Europa League. Fino a questo momento, il prodotto del settore giovanile milanista ha collezionato appena otto minuti.

Alla vigilia dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo, Ruben Amorim ha parlato così in conferenza stampa di Camarda: "Camarda giocherà di più. Siamo reduci da una situazione dove avevamo meno partite da disputare e più tempo per riposare. Camarda sta imparando tanto, ma è pronto. Giocherà più minuti rispetto a quelli che ha giocato fino a questo momento. Non so cosa succederà da qui a dicembre, voglio solo vincere tante partite possibili. Questo è il mio focus. Possiamo vedere anche dalle esperienze delle Nazionali che ruotano tanto, quindi è impossibile andare avanti con gli stessi 11 per tutte le partie. L'ho detto fin dal primo giorno: mi aspetto tanto da lui e dimostrerà il suo valore".