Salvini: "Aver perso l'occasione di avere nuovo stadio moderno e sicuro a Milano mi fa piangere il cuore"

(AGI) - Milano, 25 set. - "Non possiamo perdere occasioni, avere perso l'occasione di avere nuovo stadio moderno e sicuro a Milano mi fa piangere il cuore. Milano ha perso una grande occasione e una grande sfida", Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando del nuovo stadio di Milan e Inter, nel corso del suo intervento all'assemblea generale di Assimpredil-Ance a Milano. Il nuovo stadio "avrebbe comportato la riqualificazione dell'intero quartiere di Milano San Siro.

Aver detto di no a un nuovo stadio per i micro no e' stata un'operazione miope. Dobbiamo avere il coraggio di tirare giu' quello che non serve e costruire qualcosa di nuovo, perche' altrimenti non siamo a Milano", ha aggiunto Salvini. (