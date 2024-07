Samardzic in panchina nella sconfitta dell'Udinese contro il Colonia

Nel pomeriggio di oggi l'Udinese ha affrontato in amichevole il Colonia, partita che i friulani hanno perso per 3 a 2 facendosi rimontare dai tedeschi dopo i gol di Lucca e Success nel primo tempo fra l'ottavo ed il venticinquesimo minuto.

I riflettori questo pomeriggio erano tutti puntati sull'uomo del momento in casa bianconera, almeno per quanto concerne il calciomercato, Lazar Samardzic, obiettivo del Milan per andare a rinforzare e completare il centrocampo di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Partito dalla panchina, in trequartista serbo ci è rimasto per tutta la partita non venendo proprio impiegato da Kosta Runjaic, per ragioni al momento ancora ignote, ma non è da escludere che dietro questa decisione ci possano essere proprio motivazioni legate al futuro del classe 2002.