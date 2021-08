Sampdoria-Milan, le probabili formazioni: Tonali in mediana, Giroud dal 1'

Stop alle amichevoli, mercato in pausa per tre giorni almeno: torna la Serie A e lo fa subito con sfide molto interessanti, grazie anche all'incredibile domino di panchine che ha coinvolto il nostro campionato. Grande curiosità dunque per l'Inter di Inzaghi, il ritorno di Allegri alla Juve, la Roma di Mourinho, il Napoli di Spalletti e il Sarrismo messo alla prova della Lazio: ora parola al campo, prima del gran finale per le trattative. Di seguito le ultime su Sampdoria-Milan, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Milan - Domenica 22 agosto 2021, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Arbitra Michael Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Sampdoria 0 punti, Milan 0 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Per il monday night contro il Milan, Roberto D’Aversa ritroverà Maya Yoshida al centro della difesa. Il difensore giapponese dovrebbe fare coppia con Chabot mentre Bereszynski e Augello dovrebbero completare il pacchetto difensivo a protezione della porta di Audero. A centrocampo, insieme a Thorsby, dovrebbe giocare Adrien Silva mentre in attacco Quagliarella dovrebbe essere innescato al terzetto formato da Candreva, Gabbiadini e Damsgaard.

COME ARRIVA IL MILAN - Sarà un esordio subito importante per diversi rossoneri, Maignan e Giroud su tutti: il portiere, all'esordio in rossonero, avrà davanti a sè la difesa a quattro rodatissima dell'anno passato, con Kjaer e Tomori al centro, Calabria e Theo Hernandez sulle corsie. A centrocampo Tonali e Bennacer, coppia "obbligata" visto il ko di Kessiè, mentre dietro l'unica punta, proprio Giroud, anch'egli all'esordio assoluto, troveranno spazio Leao, Diaz e Saelemaekers.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszyinski, Yoshida, Chabot, Augello; Silva, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Bennacer; Rafael Leao, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud.