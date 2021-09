Sampdoria Women, Martinez: "Contro il Milan possiamo fare una bella partita"

Ana Lucia Martínez è nella storia della Sampdoria. L'attaccante classe '90 ha infatti segnato la prima rete al femminile nella storia del club blucerchiato dando il via alla vittoria sulla Lazio all'esordio in Serie A femminile: "Mi sento molto orgogliosa. Non è stato un gol qualunque, rappresenta un premio per tutti gli sforzi fatti durante la mia carriera. - continua la guatemalteca ai canali ufficiali del club - La nascita della Samp Women è un segnale di come il calcio femminile stia crescendo. Cercherò di dare del mio meglio per la squadra e per questa maglia. Sabato giocheremo su questo campo contro il Milan: possiamo fare una bella partita".