San Donato, il sindaco Squeri: "Un centro per la giovanili del Milan nell'area San Francesco? Idea di grande interesse"

vedi letture

Con l'ormai imminente acquisto di San Siro e delle aree limitrofe da parte del Milan (insieme all'Inter), sembra ormai destinato a tramontare definitivamente il progetto del club rossonero di costruire da solo il suo nuovo stadio a San Donato Milanese nell'area San Francesco. Intervistato da Il Cittadino di Lodi, il sindaco del comune a sud di Milano, Francesco Squeri, ha commentato: "Prendiamo atto della volontà del consiglio comunale di Milano. Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità per valutare la proposta dello stadio a San Donato finché questa risultava concreta. Si chiude un percorso, ma resta aperto il tema di valutare uno sviluppo di qualità dell’area. L’idea che ci è stata anticipata, di un centro per le giovanili del Milan, è sicuramente di grande interesse".

Il futuro dell'area San Francesco resta comunque incerto dopo una recente sentenza del TAR che di fatto "cancella la delibera del luglio 2021 dell’ex giunta Checchi, che aveva approvato il piano 'Sport Life City' con un’arena da 18 mila posti e varie strutture sportive-commerciali. Qualsiasi nuovo progetto sull’area San Francesco dovrà quindi ripartire da zero, rispettando l’obbligo convenzionale sul verde pubblico e ridisegnando interamente la cornice urbanistica" scrive Calcio e Finanza.

