San Siro a Milan e Inter, il rogito slitta alla prossima settimana: il nodo sono i tempi per ottenere le garanzie finanziarie

Il rogito per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter slitta alla prossima settimana. Il motivo è il seguente: nelle ultime ore si è registrato un rallentamento dell'iter burocratico che non si può imputare nè a Palazzo Marino nè ai due club milanesi e sarebbe legato alle garanzie finanziarie. Per la firma ufficiale è necessario che prima arrivino nelle casse comunali i capitali da parte degli istituti di credito coinvolti. Questa è una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro.

Lo slittamento dovrebbe essere solo di qualche giorno e non dovrebbe comportare nessun problema, l'importante è che il rogito avvenga prima del 10 novembre, data in cui scatterà il vincolo sul secondo anello di San Siro e quindi da quel momento l'attuale impianto milanese non potrebbe essere più demolito. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

