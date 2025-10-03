San Siro abbattuto? Vieri: "Finalmente. Hanno buttato già Wembley... Non vedo l'ora"

Christian Vieri, ex attaccante tra le altre del Milan e dell'Inter, è stato intercettato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento One Stronger Together. Le sue parole.

Che effetto ti fa immaginare San Siro abbattuto?

"Dico finalmente. Bisogna andare avanti, siamo l’unico Paese senza stadi moderni: hanno buttato giù Wembley, si può buttare già qualsiasi cosa. Ci vuole, non vedo l’ora”

Il Milan di Allegri che impressione ti ha fatto?

“Ha iniziato alla grande… Ha perso con la Cremonese e tutti addosso, ora sta andando bene. Ma mancano tantissime partite”

Ora c’è Juve-Milan, chi ti piace di più?

“La Juve ha giocato ieri sera, ha giorni in meno per recuperare. È una partita importante, sono curioso perché la guarderà tutto il mondo”