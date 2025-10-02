Secondo Pellegatti, ci potrebbe essere un'accelerazione della trattativa tra Cardinale e la famiglia Steinbrenner

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulla questione stadio: "L’altro tema caldo è quello relativo alla decisione del Consiglio Comunale che ha dato la sua approvazione alla vendita di San Siro. Una parte dei tifosi rossoneri storce il naso, perché avrebbe desiderato uno stadio solo del Milan, non più in coabitazione con l’Inter. Sembra chiaro che i costi per la costruzione di un nuovo impianto, tutti sulle spalle e nel portafoglio della attuale proprietà, sarebbero stati insostenibili. Personalmente tra andare a San Donato Milanese da solo e a San Siro con il club nerazzurro, non ho dubbi. Meglio continuare nel quartiere, che frequento da tanti anni, piuttosto che andare a sud della città. Con il rischio fondato che magari l’Inter sarebbe rimasta, a Milano, in un San Siro ristrutturato.

Mentre il Milan, che ha costruito lo stadio grazie al Presidente Pirelli, sarebbe emigrato a San Donato. Importante la decisione del consiglio comunale anche per il futuro assetto manageriale rossonero. Avere un nuovo stadio può portare a un accelerazione della trattativa tra Gerry Cardinale, che pare avere idee molto chiare sul futuro del Club, e la famiglia Steinbrenner, proprietaria degli Yankees. Con il conseguente pagamento del debito al Fondo Elliott, con il molto probabile arrivo di Adriano Galliani, e l’insediamento di un board che si prevede di grande spessore. Solo una ipotesi? Quella dell’arrivo degli Steinbrenner potrebbe essere clamorosamente più vicina di quello che tutti possano immaginare!".