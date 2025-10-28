San Siro, arriva la conferma di Sala: "Rogito entro venerdì"

Il rogito di San Siro sarà entro venerdì. Lo ha dichiarato Giuseppe Sala: "Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Ci stiamo lavorando in queste ore con il notaio e con le società". Queste le sue parole a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo mercato comunale di via Rombon 34, riprese da Calcio e Finanza.

Sala ha poi commentato l’ordine del giorno approvato in Consiglio comunale per favorire l’uso della bicicletta da parte dei tifosi: "È un’opportunità per far cambiare le abitudini ai tifosi – ha spiegato – ma soprattutto perché a San Siro si può andare in bici, mentre a San Donato sarebbe stato molto difficile".