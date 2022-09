San Siro, capienza limitata a 75.817 posti a sedere fino a giugno 2023

Fonte: Calcio&Finanza

In attesa di capire come si svilupperà il dibattito pubblico legato al progetto per il nuovo stadio di San Siro, l’attuale impianto avrà una capienza limitata a 75.817 posti a sedere almeno fino a giugno 2023. Il dato emerge dai documenti ufficiali del masterplan aggiornato per il futuro stadio milanese, che Calcio e Finanza ha potuto visionare e riportare.

In particolare, si legge che l’attuale licenza di agibilità temporanea è stata rilasciata nel gennaio del 2022 «affinché gli spazi ubicati in questo Comune, in Via Piccolomini 5 (Stadio Meazza), siano destinati allo svolgimento dell’attività di IMPIANTO SPORTIVO con la capienza massima complessiva di 75.817 posti a sedere, […] sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle prescrizioni indicate nei verbali della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo».

San Siro capienza attuale: la divisione per anelli

Tra il 2010 e il 2020 la capienza massima dell’impianto è stata pari a 78.275 posti, (26.329 al primo anello, 32.401 al secondo anello e 19.545 al terzo anello). In una tabella presente nel documento è stata inoltre riportata l’attuale capienza precisa fino al giugno 2023, suddivisa sulla base degli anelli, che potranno accogliere i seguenti numeri di tifosi:

Primo anello: 26.223 persone

Secondo anello: 32.401 persone

Terzo anello: 17.193 persone