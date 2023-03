San Siro e la tribuna stampa bagnata. Nuovo stadio: piove piove e la giunta non si muove

MilanNews.it

A meno di una settimana dall'avvernistico e bello, nel senso più semplice della parola, Tottenham Hotspur Stadium arriva la dura e fredda realtà di San Siro.

Non facciamo riferimento però al risultato e al deludente pareggio per 1-1 maturato contro la Salernitana, ma alle condizioni ormai inaccettabili in cui versa lo stadio milanese. Durante il secondo tempo di ieri sera, con l'arrivo di una fastidiosa pioggerella, la tribuna stampa (e i settori per i tifosi adiacenti) ha iniziato a bagnarsi: pioveva letteralmente sulle scrivanie e sui computer utilizzati dai giornalisti presenti per lavorare.