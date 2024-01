San Siro, il progetto di ristrutturazione è stato presentato alla sovrintendente milanese Emanuela Carpani

vedi letture

Il Comune di Milano sta facendo di tutto per provare a mantenere a San Siro sia Milan che Inter, anche se le due società milanesi si stanno muovendo da mesi per costruire ognuna il suo stadio rispettivamente a San Donato Milanese e a Rozzano. Come riporta Il Giorno, martedì il progetto di ristrutturazione del Meazza ideato dall’architetto Giulio Fenyves dello studio Arco Associati è stato ufficialmente presentato alla sovrintendente milanese Emanuela Carpani, vale a dire colei che ha imposto il vincolo sul secondo anello del Meazza.

Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, presente anche lui all'incontro insieme all'architetto Fenyves e all’assessore comunale alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, ha dichiarato: "Martedì abbiamo mostrato alla sovrintendente Carpani tutte le tavole del progetto che sveleremo mercoledì prossimo durante la commissione Sport già fissata per un confronto in Comune. I commenti della sovrintendente sono stati molto positivi".