San Siro, lunedì incontro Milan-Inter con il comitato del referendum

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, lunedì 29 maggio è previsto presso Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, un incontro tra i dirigenti del Milan e dell'Inter con il comitato del referendum per San Siro. Il sindaco Sala ha detto che entro due mesi vuole avere un quadro chiaro di tutta la vicenda che coinvolge anche la questione del vincolo sul secondo anello dello stadio. Intanto l'ipotesi La Maura per i rossoneri si fa sempre più lontana.