San Siro omaggia Bruno Pizzul con un lungo applauso

Lo stadio di San Siro ha omaggiato Bruno Pizzul, storico telecronista televisivo che è scomparso negli scorsi giorni e che ha lasciato un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano. In particolare sono state mandate in onda sui maxischermi dello stadio alcune immagini della storia rossonera raccontate dal cronista friulano.

I tifosi rossoneri, presenti allo stadio per la gara di campionato contro il Como, hanno risposto e salutato Pizzul con un lungo applauso, in particolare quando è stato trasmesso il momento del meraviglioso gol di Dejan Savicevic in finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona.