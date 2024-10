San Siro, Sala: "Tanti incontri con Milan e Inter. Lavoro positivo, avanti con sempre più chiarezza. I nodi sono quelli relativi alla Sovrintendenza"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del futuro di San Siro a margine della cerimonia all’Arena Civica per il 164° anno di fondazione del Corpo della Polizia Locale. Queste le sue parole riportate da Askanews: "Ormai il lavoro è intenso, gli incontri sono tanti. I nodi sono quelli relativi alla Sovrintendenza, io vedo un lavoro positivo che sta andando avanti con sempre più chiarezza” ha dichiarato il numero uno di Palazzo Marino in merito allo stadio Meazza e ai continui incontri con i rappresentanti di Inter e Milan per consentire loro di costruire un nuovo impianto in zona San Siro senza demolire il vecchio.

Sala ha poi continuato: "Poi c’è il lavoro della Agenzia delle entrate, non mi azzardo più a dirmi positivo e ottimista, ma sono felice del lavoro che si sta facendo da entrambe le parti".