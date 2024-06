"Sarebbe bello vederlo tra quindici anni ancora con la maglia rossonera" Così Buffon su Camarda

Intervenuto così nel corso del “Festival della Serie A”, prima edizione dell'evento organizzato a Parma dalla Lega Serie A, l'ex portiere Gianluigi Buffon ha parlato dei giovani. Come riportato da MondoPrimavera.com, Il capo delegazione della Nazionale italiana si è soffermato anche su Francesco Camarda, recentemente protagonista con l'U17 azzurra e fresco di rinnovo con il Milan.

Buffon: "Francesco è stato riconoscente alla società che l'ha cresciuto, significa che lui probabilmente, consigliato anche dalla famiglia o dal procuratore, ha fatto la scelta secondo me più giusta che potesse fare. Da lì in poi credo che, rimanere nell'ambiente Milan, passando prima dall'Under 23 e andando ogni tanto magari in prima squadra può essere meglio per il suo futuro. Sarebbe bellissimo vederlo tra quindici anni ancora con la maglia rossonera e vederlo diventare una bandiera, in un calcio in cui di bandiere ne sono rimaste ormai pochissime".