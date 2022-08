Sassuolo, l'ad Rossi: "Squinzi sognava la Champions: spero che il sogno di realizzi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle colonne de La Gazzetta di Modena ci sono le parole degli stati generali del Sassuolo, con Carlo Rossi che parla della nuova stagione. "Spero che il sogno di Squinzi, andare in Champions League, si realizzi". Così Carnevali: "Il decimo anno di A è una grande soddisfazione, restare qui per un decennio è un grande successo. Siamo ambiziosi, dobbiamo cercare di ottenere sempre di più e non ci poniamo limiti. Vogliamo fare qualcosa di straordinario: quando parliamo di Europa non deve essere solo un sogno ma qualcosa che si possa realizzare".