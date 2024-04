Sassuolo-Milan, quattro diffidati tra i rossoneri. Compreso Stefano Pioli

vedi letture

Due diffidati tra i titolari di Sassuolo-Milan tra i rossoneri. Si tratta di Yunus Musah e Malick Thiaw. Lo statunitense si rivede dal 1' dopo un mese esatto mentre il centrale tedesco è fra i pochi giocatori confermati da Pioli rispetto alla partita d'andata contro la Roma. Un terzo diffidato siede in panchina, si tratta di Fikayo Tomori che salvo sorprese non entrerà in campo. L'inglese sarà preservato per il derby della Madonnina che, ricordiamo, aveva già saltato all'andata per squalifica. Infine, tra i diffidati anche il tecnico Stefano Pioli.

Unici indisponibili oggi pomeriggio gli infortunati Kalulu e Pobega.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Thorstvedt, Volpato, Laurientè; Pinamonti. A disp. All. Davide Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. A disp. Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Giroud, Pulisic, Reijnders, Okafor, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Mondin e Vecchi.

IV UFFICIALE: Prontera.

VAR: Guida.

AVAR: Chiffi.