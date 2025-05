MN - Marchetti: "Devo dire che Tare ha imparato strada facendo a gestire certe situazioni, ad approcciarsi nel modo corretto"

vedi letture

Tra i migliori acquisti dell'era Tare nei 15 anni di Lazio non ci sono dubbi che il portiere sia Federico Marchetti (QUI LA NOSTRA TOP 11). Arrivato per poco più di 5 milioni si è confermato in biancoceleste uno dei migliori portieri del campionato. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua proprio su Igli Tare, pronto ad affrontare la sua seconda avventura da direttore sportivo, raccogliendo la sfida Milan.

Hai assistito a una crescita anche gestionale di Tare

"Devo dire che ha imparato strada facendo a gestire certe situazioni, ad approcciarsi nel modo corretto. Non dico che non ci siano stati degli screzi ma sempre a fin di bene, per risolvere il problema".