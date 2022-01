Sassuolo, su Scamacca c'è l'interesse anche del Borussia Dortmund

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il Borussia Dortmund ha mostrato interesse per Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il club tedesco, qualora in estate dovesse vendere Erling Haaland, tenterebbe l’acquisto del giocatore neroverde. Il Dortmund avrebbe pronti 45 milioni di euro, ma la sensazione è che l’attaccante voglia rimanere in Italia. Su di lui c’è l’Inter in pole position, con il Milan più alle spalle. I rossoneri lo avevano seguito già un paio di stagioni fa, ma ora i cugini sono in vantaggio.