Savicevic: "Modric si è rimesso in gioco, fa quello che si sente. Si vedrà"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato una leggenda rossonera come Dejan Savicevic, il "Genio". Giocatore straordinario, ha giocato in rossonero per sei stagioni ed è riuscito a vincere quasi tutto quello che si poteva conquistare con una squadra di club. Nel suo palmares milanista si contano: 3 Scudetti, 1 Coppa dei Campioni, 1 Supercoppa Europea e 1 Supercoppa Italiana. Nella sua chiacchierata con la rosea ha parlato un po' di passato ma anche di presente rossonero, con l'arrivo di un giocatore slavo (Luka Modric) e l'interesse per un altro (Dusan Vlahovic).

Sul Pallone d'Oro a Modric e la sua scelta di venire a giocare nel Milan a quarant'anni: "Luka era un giocatore fenomenale. Ha meritato il Pallone d'Oro per tutto quello che ha fatto con la sua nazionale e con il Real Madrid. Arrivo al Milan? Ha quarant’anni. Si è rimesso in gioco, fa quello che si sente. Si vedrà in campionato".