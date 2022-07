Savicevic: "Sono tifoso del Milan, la vittoria a Reggio Emilia mi ha dato una grande gioia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dejan Savicevic ha rilasciato un'intervista a Sport Week, il settimanale allegato a La Gazzetta dello Sport, rispondendo così ad una domanda relativa al fatto se sia ancora tifoso o meno: "Oh, sì. Non puoi dimenticare. Io sono presidente della federazione del Montenegro e tifoso del Milan. Ma un po' meno di mio figlio Vlado. Sai, lui fa parte del Milan Club Podgorica, è andato a Reggio Emilia per la festa, in curva. Si è fatto le foto e le ha messe anche su Facebook. Io l'ho vista in tv, mi ha dato una grande gioia".