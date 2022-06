Scamacca al PSG? Lopez: "A gennaio mi aveva detto che preferiva restare in Italia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei giocatori del Sassuolo più chiacchierati sul mercato è senza dubbio Gianluca Scamacca. Tante le squadre che hanno messo gli occhi sull'attaccante del Sassuolo, come ad esempio il PSG. "Scherzando gli ho sconsigliato di andarci. Da marsigliese il PSG non mi fa sognare, ma per un giocatore come lui sarebbe un sogno giocare con Mbappé, Neymar e Messi - sottolinea il suo compagno di squadra, Maxime Lopez, nell'intervista a La Provence -. Credo ci stia pensando su, ma a gennaio mi aveva detto che preferiva restare in Italia. Ma poi Parigi, con i suoi giocatori, i mezzi e le condizioni di vita, fa sognare molto i giocatori stranieri".