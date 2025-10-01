Scaroni: "A Cardinale ho sempre detto che ce l'avremmo fatta: è entusiasta di Milano"

Con la delibera del Consiglio Comunale che ha deciso di aprire alla vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, si chiude un periodo lunghissimo per la città di Milano e se ne apre di conseguenza un altro che porterà all'acquisto effettivo, la stesura del progetto e poi l'inizio dei lavori per il nuovo stadio. A parlare, in vece del Milan, è stato il presidente Paolo Scaroni che per questa mattina ha concesso un'intervista al Corriere della Sera cercando di sviscerare tutti i punti di questa vicenda. Un estratto delle sue dichiarazioni.

La battuta di Paolo Scaroni sulle intenzioni di Gerry Cardinale su Milano-città: "Milano resta il posto migliore in Italia, anche se nella sensibilità degli investitori esteri i tempi sono fondamentali. Cardinale subisce il fascino di Milano, ne è entusiasta: vede tanti giovani e stranieri e crede nella sua capacità di continuo cambiamento. Gliel'ho sempre detto: vedrai che ce la faremo".