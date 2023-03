Scaroni a New York nella sede dell'ONU e per Fondazione Milan. Poi visita al Milan Club NYC

Fonte: Foto Getty Images concessa dal Milan

Foto Getty concessa dal Milan © foto di Jason Mendez

Domenica 26 marzo, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a circa 5.000 studenti presso il Change the World - MUM, un evento organizzato dall'associazione diplomatici presso la sede dell'ONU. Durante il loro soggiorno a New York, una delegazione del Club ha incontrato i giovani che partecipano a @successacademy’s @sasoccerprogram dove è in corso il programma di Fondazione Milan “Sport for Change”. Il progetto offre ai bambini la possibilità di giocare a calcio, indipendentemente dal loro contesto e dalla loro situazione finanziaria. Inoltre, il presidente ha fatto anche visita al Milan Club di New York. Lo riportano i canali social dell'AC Milan.