Scaroni: "Competenze di RedBird all'interno di una logica che pensa che il calcio europeo possa evolvere verso modello americano"

Nel corso della sesta edizione dello Sport Talk Industry è intervenuto dal palco anche il presidente del Milan Paolo Scaroni. Il dirigente rossonero ha parlato sia del percorso del club rossonero, a livello di proprietà, come anche del solito tema dello stadio, dando ulteriori dettagli sullo stato dei lavori. Scaroni ha anche epresso il suo parere su tematiche ampie come pirateria e scommesse molto dibattute nel mondo del nostro calcio in questi tempi. Le sue parole.

Sulla sua esperienza al Milan: “Il mondo del calcio italiano è difficile, io sono un neofita al contrario di Marotta e Percassi. Ho avuto due proprietà, una che si è ritrovata il Milan dopo aver fatto un prestito a un personaggio pittoresco come Yonghong Li. Elliott ha gestito il Milan come un edge funder, ha messo un amministratore delegato che veniva dall’Arsenal e che conosceva il calcio. Mi hanno poi affiancato a lui come persona che conosce il calcio italiano. RedBird invece il Milan lo ha cercato, inserendolo all’interno di una strategia di investimenti nel mondo dello sport. Ci danno un contributo di competenze che non avevamo, all’interno di una logica che pensa che il calcio europeo possa evolvere verso un modello americano. Non so se evolverà in questo modo, pensando ad esempio al basket dove non ci sono retrocessioni e un tetto salariale".