Scaroni e il progetto del nuovo stadio: "Le proposte architettoniche arriveranno da Norman Foster, mentre Manica si occuperà delle scelte tecniche"

In merito al progetto del nuovo stadio, che Milan e Inter hanno affidato a Norman + Partners e Manica, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha spiegato a Milano Finanza: "Le proposte architettoniche arriveranno da Norman Foster, mentre Manica si occuperà delle scelte tecniche per costruire uno stadio modernissimo. Foster ha realizzato lo stadio più iconico del mondo, il nuovo Wembley. È ancora presto per avere idee dettagliate ma siamo in buone mani: sarà un nuovo punto di riferimento architettonico di Milano nel mondo.

Il nuovo quartiere? La nostra idea è renderla una zona piena di verde e vivibile a tutte le ore del giorno e tutto l’anno. Il primo beneficio, quindi, sarà di tutti coloro che vivono a San Siro. Gli esempi di Porta Nuova e CityLife sono calzanti perché ogni volta che viene fatto qualcosa di nuovo, bello e moderno tutta la comunità ne trae beneficio. Sarà lo stesso a San Siro".

