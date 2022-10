Scaroni: "Il club è in continua crescita. Con la visione strategica di Cardinale possiamo potenziare ulteriormente il Milan del futuro"

MilanNews.it

Nella nota dell'Assemblea degli Azionisti del Milan che oggi ha approvato il bilancio 2021-2022, ci sono anche delle dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente rossonero: "La conquista del 19esimo Scudetto e il crescente valore del brand Milan confermano il percorso di crescita intrapreso dal Club, dentro e fuori il terreno di gioco. I risultati presentati oggi sottolineano una costante inversione di tendenza, avvenuta nonostante la crisi del settore e dell'economia generale. Dobbiamo dunque proseguire con questo determinazione, con un rinnovato impegno da parte dei nostri atleti e di tutti i collaboratori del Club. Sono convinto che grazie alla visione strategica di Gerry Cardinale, avvalendoci delle esperienze e competenze di RedBird in ambito sportivo e finanziario, saremo in grado di potenziare ulteriormente il Milan del futuro, sostenibile e vincente, per continuare ad emozionare tutti i tifosi rossoneri nel mondo".