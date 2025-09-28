Scaroni impaziente: "Sono due giorni che penso a questa partita..."

di Francesco Finulli

Intercettato dai microfoni di Sky Sport 24 e TeleLombardia fuori da San Siro prima del big match Milan-Napoli, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato così del tema stadio. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Partita di stasera emozionante?

"Accidenti, altro che emozionante! Queste partite qui mi lasciano il segno, sono due giorni che penso a questa partita qua che è importantissima. Non esageriamo neppure ma questa scia di un Milan vincente nelle ultime settimane vorrei che continuasse".